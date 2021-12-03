फरीदाबाद। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के बाद खंभे से नीचे उतरते समय पैर फिसलने से बुखारपुर निवासी अमरजीत घायल हो गया। शुरुआत में उसे लाइनमैन बताया गया लेकिन बाद में उनके साथी संजीव ने स्पष्ट किया कि वह बिजली निगम का कर्मचारी नहीं है और उसे निजी तौर पर काम करने के लिए बुलाया गया था। मंगलवार को हुए एक हादसे ने बिजली विभाग के कामकाज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।हादसे में अमरजीत के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उसके सिर और हाथ पर पट्टियां बांधीं। इसके बाद सिटी स्कैन कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसडीओ अंकित अग्रवाल ने बताया कि अमरजीत निगम का कर्मचारी या लाइनमैन नहीं है। वह किसके कहने पर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था, इसकी जानकारी नहीं है। विभागीय स्तर पर लाइनमैन को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाती है।