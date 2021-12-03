Faridabad News: सूखते भूजल को संजीवनी देंगे तालाब, 77 गांवों में तैयार होगा जल संरक्षण का ढांचा
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:22 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:22 AM IST
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29 गांवों के 42 तालाबों में चल रहा काम, 27 तालाबों में गाद निकालने और पुनर्भरण का कार्य जारी
10 स्थानों पर इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव
भारती दुबे
फरीदाबाद। भूजल संकट से जूझ रहे जिले में जलस्तर सुधारने के लिए तालाबों को पुनर्जीवित करने और बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जिला पुनर्भरण योजना के तहत जिले के 77 गांवों में 212 पुनर्भरण संरचनाएं विकसित करने की सिफारिश की है। इनमें 202 तालाबों की गाद निकालने और 10 स्थानों पर इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव है। इस बीच, 29 गांवों के 42 तालाबों में पुनर्भरण का काम शुरू हो चुका है। इनमें 15 तालाबों का काम पूरा हो गया है, जबकि 27 में काम जारी है। योजना के तहत तालाबों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाकर बारिश के पानी को सहेजने और भूजल स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित 212 पुनर्भरण संरचनाओं में सबसे अधिक 202 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इसके तहत तालाबों में जमा गाद और मिट्टी निकाली जाएगी, ताकि उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जा सके। इससे बारिश के दौरान अधिक पानी जमा हो सकेगा और जमीन में पानी के प्राकृतिक रिसाव को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 10 स्थानों पर इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव है। इनके माध्यम से वर्षा जल को जमीन की गहरी परतों तक पहुंचाकर भूजल भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मोहना से बल्लभगढ़ तक चिह्नित किए गए स्थान
योजना में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए मोहना, जवान, बहादुरपुर, शाहजहांपुर, भैंसरावली, रायपुर कलां, घरौड़ा, नगला जोगियान, कैल गांव, सागरपुर, पियाला, हरफला, सिकरी, बल्लभगढ़, सुनपेड़ और मोहना सहित कई गांवों को शामिल किया गया है। वहीं, इंजेक्शन कुओं के लिए जखोपुर, मोहला, शाहपुर खुर्द, पियाला, अटेरना, बुखारपुर, मुजेड़ी, भतौला और सिकरोना को चिह्नित किया गया है। पियाला में दो इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव है।
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15 तालाबों में काम पूरा, 27 में जारी
जिले में पुनर्भरण योजना के तहत 29 गांवों के 42 तालाबों में जीर्णोद्धार और गाद निकालने का काम किया जा रहा है। इनमें से 15 तालाबों का काम पूरा हो चुका है, जबकि 27 तालाबों में काम अभी जारी है। बिजोपुर, हीरापुर, मंगर, अटेरना, अटाली, भनकपुर, गरखेड़ा, कुराली, लधौली, मोहला, पाली, रायपुर कलां, समयपुर और तिगांव सहित 15 स्थानों पर काम पूरा कर लिया गया है। इन तालाबों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ने से बारिश के पानी को सहेजने और भूजल पुनर्भरण में मदद मिलेगी।
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बॉक्स आइटम
700 फीट से भी नीचे पहुंच चुका है भूजल स्तर
गौरतलब है कि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में लगातार भूजल स्तर गिर रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर भूजल स्तर 700 फीट से भी नीचे पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं, एनआईटी क्षेत्र के कई इलाकों में जलस्तर 500 फीट से नीचे चला गया है। भूजल की दृष्टि से इन क्षेत्रों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। लगातार गिरते जलस्तर का असर आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है।
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वर्जन-
जिले में भूजल स्तर में सुधार के लिए विभिन्न गांवों के तालाबों के जीर्णोद्धार और पुनर्भरण का काम कराया जा रहा है। जिन तालाबों में काम चल रहा है, उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।- प्रवीण शर्मा, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज विभाग, फरीदाबाद
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10 स्थानों पर इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव
भारती दुबे
फरीदाबाद। भूजल संकट से जूझ रहे जिले में जलस्तर सुधारने के लिए तालाबों को पुनर्जीवित करने और बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जिला पुनर्भरण योजना के तहत जिले के 77 गांवों में 212 पुनर्भरण संरचनाएं विकसित करने की सिफारिश की है। इनमें 202 तालाबों की गाद निकालने और 10 स्थानों पर इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव है। इस बीच, 29 गांवों के 42 तालाबों में पुनर्भरण का काम शुरू हो चुका है। इनमें 15 तालाबों का काम पूरा हो गया है, जबकि 27 में काम जारी है। योजना के तहत तालाबों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाकर बारिश के पानी को सहेजने और भूजल स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित 212 पुनर्भरण संरचनाओं में सबसे अधिक 202 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इसके तहत तालाबों में जमा गाद और मिट्टी निकाली जाएगी, ताकि उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाई जा सके। इससे बारिश के दौरान अधिक पानी जमा हो सकेगा और जमीन में पानी के प्राकृतिक रिसाव को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 10 स्थानों पर इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव है। इनके माध्यम से वर्षा जल को जमीन की गहरी परतों तक पहुंचाकर भूजल भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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मोहना से बल्लभगढ़ तक चिह्नित किए गए स्थान
योजना में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए मोहना, जवान, बहादुरपुर, शाहजहांपुर, भैंसरावली, रायपुर कलां, घरौड़ा, नगला जोगियान, कैल गांव, सागरपुर, पियाला, हरफला, सिकरी, बल्लभगढ़, सुनपेड़ और मोहना सहित कई गांवों को शामिल किया गया है। वहीं, इंजेक्शन कुओं के लिए जखोपुर, मोहला, शाहपुर खुर्द, पियाला, अटेरना, बुखारपुर, मुजेड़ी, भतौला और सिकरोना को चिह्नित किया गया है। पियाला में दो इंजेक्शन कुएं बनाने का प्रस्ताव है।
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15 तालाबों में काम पूरा, 27 में जारी
जिले में पुनर्भरण योजना के तहत 29 गांवों के 42 तालाबों में जीर्णोद्धार और गाद निकालने का काम किया जा रहा है। इनमें से 15 तालाबों का काम पूरा हो चुका है, जबकि 27 तालाबों में काम अभी जारी है। बिजोपुर, हीरापुर, मंगर, अटेरना, अटाली, भनकपुर, गरखेड़ा, कुराली, लधौली, मोहला, पाली, रायपुर कलां, समयपुर और तिगांव सहित 15 स्थानों पर काम पूरा कर लिया गया है। इन तालाबों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ने से बारिश के पानी को सहेजने और भूजल पुनर्भरण में मदद मिलेगी।
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700 फीट से भी नीचे पहुंच चुका है भूजल स्तर
गौरतलब है कि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में लगातार भूजल स्तर गिर रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर भूजल स्तर 700 फीट से भी नीचे पहुंचने की बात सामने आई है। वहीं, एनआईटी क्षेत्र के कई इलाकों में जलस्तर 500 फीट से नीचे चला गया है। भूजल की दृष्टि से इन क्षेत्रों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। लगातार गिरते जलस्तर का असर आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है।
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वर्जन-
जिले में भूजल स्तर में सुधार के लिए विभिन्न गांवों के तालाबों के जीर्णोद्धार और पुनर्भरण का काम कराया जा रहा है। जिन तालाबों में काम चल रहा है, उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।- प्रवीण शर्मा, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज विभाग, फरीदाबाद