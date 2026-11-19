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फरीदाबाद। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए बुधवार को कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों को अधिनियम-2013 का प्रशिक्षण दिया गया। एडवोकेट काम्या चौधरी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा, आंतरिक शिकायत समिति के गठन और उसकी भूमिका की जानकारी दी। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और शिकायत मिलने पर होने वाली कानूनी व विभागीय कार्रवाई के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में थाना कोतवाली का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस के अनुसार, अब तक पांच से छह थानों में इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संवाद