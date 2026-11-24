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छांयसा (संवाद)। महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए छांयसा थाने में पॉश एक्ट को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिवक्ता एवं पॉश ट्रेनर काम्या चौधरी ने थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों को अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति के गठन, उसकी जिम्मेदारियों और महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कानून को धरातल पर लागू करना जरूरी है। छांयसा थाना उनका 17वां थाना है, जहां उन्होंने प्रशिक्षण दिया।

- एडवोकेट काम्या चौधरी ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम और महिला कर्मचारियों के अधिकारों की दी जानकारी