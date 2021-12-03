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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बल्लभगढ़ में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनोज कुमार शर्मा ने सीनियर सिटीजन क्लब के सामने विवाद के दौरान ये नारे लगाए थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसे सोमवार को जेल भेज दिया।रविवार को सेक्टर-3 स्थित सीनियर सिटीजन क्लब के सामने पाइप लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान अनोज कुमार ने पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएसआई जिंदाबाद, अलकायदा जिंदाबाद और हाफिज सईद जिंदाबाद के नारे लगाए। उसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया था। सीनियर सिटीजन क्लब के महासचिव चरण सिंह यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार रात आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनोज कुमार के घर की तलाशी ली, जहां से एक विश्व का मानचित्र बरामद हुआ। हालांकि, कोई अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।एमए पास आरोपी चलाता है ऑटो47 वर्षीय अनोज कुमार मूलरूप से हिमाचल प्रदेश का निवासी है। वह पिछले कई वर्षों से बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में रह रहा है। अनोज ऑटो चलाता है और एमए पास बताया गया है। वह अविवाहित है और अपने पिता व बहन के साथ रहता है। हिंदू जागरण मंच से जुड़े अनुज ने आरोपी के धर्म परिवर्तन का दावा किया था। अनुज के अनुसार, अनोज ने हिमाचल से फरीदाबाद आने से पहले अपना नाम सुन्नी खान रख लिया था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने स्पष्ट किया कि पुलिस के पास धर्म परिवर्तन की कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से पुलिस इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकती है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।