Faridabad News: सात दिन तक गैस रिसाव से परेशान रहे लोग, अब शुरू हुई मरम्मत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:19 AM IST
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- एसजीएम नगर के जी ब्लॉक की गली नंबर-1 में सीवर लाइन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई गैस पाइपलाइन, लोग परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एसजीएम नगर के जी ब्लॉक की गली नंबर-1 में सीवर लाइन डालने के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पिछले सात दिनों से रिसाव की समस्या बनी हुई थी। इससे आसपास रहने वाले परिवारों की परेशानी बढ़ गई। गैस रिसाव के कारण लोगों को घरों में खाना बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई परिवारों को बाहर से खाना मंगवाकर गुजारा करना पड़ा। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद अब गैस एजेंसी की ओर से पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है।
लोगों ने बताया कि गली में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से लगातार गैस का रिसाव हो रहा था। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
सात दिन तक बाहर से मंगवाना पड़ा खाना
स्थानीय निवासी, अशोक ने बताया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद से घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया था। अब मरम्मत में लगने वाले लंबे समय ने हमारी रोजमर्रा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं, निवासी संदीप ने बताया कि यह समस्या कई दिनों से बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।
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नगर निगम अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। जल्द ही काम पूरा कर गैस रिसाव की समस्या दूर कर दी जाएगी, ताकि स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एसजीएम नगर के जी ब्लॉक की गली नंबर-1 में सीवर लाइन डालने के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पिछले सात दिनों से रिसाव की समस्या बनी हुई थी। इससे आसपास रहने वाले परिवारों की परेशानी बढ़ गई। गैस रिसाव के कारण लोगों को घरों में खाना बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई परिवारों को बाहर से खाना मंगवाकर गुजारा करना पड़ा। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद अब गैस एजेंसी की ओर से पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है।
लोगों ने बताया कि गली में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से लगातार गैस का रिसाव हो रहा था। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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सात दिन तक बाहर से मंगवाना पड़ा खाना
स्थानीय निवासी, अशोक ने बताया कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद से घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया था। अब मरम्मत में लगने वाले लंबे समय ने हमारी रोजमर्रा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं, निवासी संदीप ने बताया कि यह समस्या कई दिनों से बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।
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नगर निगम अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। जल्द ही काम पूरा कर गैस रिसाव की समस्या दूर कर दी जाएगी, ताकि स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके।