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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। रविवार को बीके नागरिक अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक मरीज को परिजन रिक्शे से अस्पताल लेकर पहुंचे।सेक्टर-22 निवासी अरविंद रविवार सुबह ब्रश करते समय फिसलकर गिर गए। गिरने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि वह खुद उठने और चलने में असमर्थ हो गए। परिजनों के अनुसार, सुबह से ही उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाने की जानकारी नहीं होने के कारण उनके ससुर खुद रिक्शा चलाकर उन्हें बीके नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी के बाहर रिक्शे से मरीज को उतारकर उपचार के लिए अंदर ले जाया गया। इस दौरान मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर कॉल कर एंबुलेंस की मदद ली जा सकती है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में कई लोग मरीजों को रिक्शे, ऑटो या निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाते हैं। गंभीर हालत में मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए आपातकालीन सेवाओं की जानकारी होना जरूरी है। ऐसे मामलों में लोगों को 112 नंबर पर उपलब्ध सहायता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।वर्जनअस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को एंबुलेंस सेवा का उपयोग करने को लेकर जागरूक किया जाता है। इसके अलावा डायल 112 के बोर्ड भी लगाए गए हैं। परिजन को जानकारी न होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। - डॉ. विकास गोयल, कार्यकारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी