विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। मोहन क्रिकेट ग्राउंड पर बुधवार को पीसीएल क्लब ने इन्विंसिबल इलेवन को तीन विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इन्विंसिबल इलेवन ने 20 ओवर में छह विकेट पर 190 रन बनाए। साहिल दुदेजा ने 42, गौरव ने 24 और कप्तान देव भाटिया ने 23 रन बनाए। पीसीएल की ओर से बिलाल खान ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पीसीएल की शुरुआत खराब रही। राकेश ने 63 और आकाश ने 36 रन बनाकर टीम को संभाला। 117 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद सलीम ने 19 गेंदों पर 56 रन की तेज पारी खेली। पीसीएल ने 15 ओवर में सात विकेट पर 192 रन बनाकर जीत दर्ज की। इन्विंसिबल की ओर से देव भाटिया और विशाल भाटिया ने दो-दो विकेट लिए। सलीम को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

- सलीम ने 19 गेंदों पर बनाए 56 रन, बने मैन ऑफ द मैच