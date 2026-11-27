विज्ञापन





गाजियाबाद-मथुरा ईएमयू 55 मिनट, गाजियाबाद-पलवल ईएमयू और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 32-32 मिनट देरी से चलीं। वहीं केरल सुपरफास्ट 28 मिनट, पलवल-गाजियाबाद ईएमयू 27 मिनट और मंगलाद्वीप एक्सप्रेस 25 मिनट लेट रही। लोकल ईएमयू की देरी से रोजाना नौकरी और कामकाज के लिए सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। संवाद

विज्ञापन

फरीदाबाद। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली नौ ट्रेनें शुक्रवार को निर्धारित समय से देरी से चलीं। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ लोकल ईएमयू की देरी ने भी यात्रियों की परेशानी बढ़ाई। सबसे अधिक उत्कल एक्सप्रेस दो घंटे 36 मिनट लेट रही। झेलम एक्सप्रेस दो घंटे 15 मिनट और समता एक्सप्रेस एक घंटे छह मिनट की देरी से चलीं। इसके चलते यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा।