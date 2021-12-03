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बल्लभगढ़। जीएम कार्यालय पर कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन के बाद पलवल और होडल रूट पर रात्रि ठहराव करने वाली छह बसों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बसों का संचालन बंद होने से रात के समय सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर नौकरी और अन्य कामों से देर शाम घर लौटने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरी बसों का इंतजार करना पड़ रहा है।जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर को जीएम कार्यालय के बाहर प्रधान वीरेंद्र और अन्य कर्मचारियों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। इसके बाद प्रधान वीरेंद्र को निलंबित कर दिया गया। वहीं, विभिन्न रूटों पर बसें चलाने वाले कुछ अन्य कर्मचारियों से जुड़ी बसों का संचालन भी रोक दिया गया। इनमें पलवल और होडल रूट की रात्रि ठहराव वाली छह बसें शामिल हैं।यात्रियों का कहना है कि पहले रात के समय पलवल और होडल जाने के लिए बसें उपलब्ध हो जाती थीं। इससे नौकरी करने वाले लोग शाम को आसानी से अपने घर पहुंच जाते थे। अब बसें बंद होने से उन्हें दूसरी बसों का इंतजार करना पड़ता है या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। ड्यूटी इंचार्ज जगदीश का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश मिलने के बाद सभी बसों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।