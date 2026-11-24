- एशियन गेम्स में तीन स्वर्ण और पैरालंपिक में जीता है रजत पदकसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले के पैरा खिलाड़ी प्रणव सूरमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए हरियाणा दिवस पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान उन्हें सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम 22 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।प्रणव सूरमा भारत की ओर से क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। उन्होंने पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा एशियन गेम्स में उनके नाम तीन स्वर्ण पदक हैं। इनमें इसी साल आयोजित एशियन गेम्स में जीते गए दो स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। हरियाणा पवेलियन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की खेल प्रतिभाओं और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फरीदाबाद के प्रणव सूरमा को भी उनकी खेल उपलब्धियों के लिए सम्मान मिला।