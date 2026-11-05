Faridabad News: फरीदाबाद में भूकंप के झटकों से मची अफरा-तफरी, धमाके जैसी आवाज से सहमे लोग

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जिला आपदा प्रबंधन विभाग के परियोजना अधिकारी गुरुकर्ण ने बताया कि भूकंप का केंद्र फरीदाबाद में ही था और इसकी गहराई जमीन से महज पांच किलोमीटर नीचे बताई गई है। भूकंप 6:33 पर आया था। कम गहराई पर केंद्र होने के कारण लोगों को कंपन के साथ तेज गड़गड़ाहट और धमाके जैसी आवाज भी महसूस हुई। सेक्टर-सात निवासी कविता ने बताया कि शाम को अचानक आए झटकों से घबराहट पैदा हो गई। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। उधर, एसआरएस सोसाइटी निवासी जगदेव ने बताया कि सोसाइटियों में कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।हालांकि, राहत की बात यह रही कि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान या इमारत के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है। झटके थमने के बाद भी लोग एक-दूसरे से भूकंप के अनुभव साझा करते रहे।