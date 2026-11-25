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- आठ महीने में 12 हजार से अधिक चालान, यातायात पुलिस की कार्रवाई के बावजूद नहीं रुक रही नियमों की अनदेखीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर की सड़कों पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वालों की लापरवाही सड़क सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे चालक यातायात नियमों की अनदेखी करने के साथ दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। यातायात पुलिस की ओर से लगातार जांच अभियान चलाने और चालान करने के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। जनवरी से अगस्त 2026 तक आठ महीनों में बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 12,091 चालान किए गए। औसतन हर महीने करीब 1,511 चालान होना बताता है कि समस्या लगातार बनी हुई है।ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की कानूनी अनुमति के साथ चालक की निर्धारित योग्यता का प्रमाण भी है। इसे बनवाने के लिए तय प्रक्रिया पूरी करनी होती है और ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से वाहन चलाने की क्षमता परखी जाती है। इसके बावजूद कई चालक वैध लाइसेंस के बिना ही सड़कों पर वाहन लेकर निकल पड़ते हैं। ऐसे चालकों को यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित ड्राइविंग की पर्याप्त जानकारी नहीं होने की आशंका रहती है। अचानक सामने आने वाली स्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसका खामियाजा दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों को भी भुगतना पड़ सकता है।जुलाई में सबसे अधिक चालान-यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,501 चालान किए गए। फरवरी में 1,219, मार्च में 1,502 और अप्रैल में 1,433 चालान हुए। मई में यह संख्या बढ़कर 1,604 रही, जबकि जून में 1,301 चालान किए गए। जुलाई में सबसे अधिक 1,981 चालान दर्ज हुए। अगस्त में भी 1,550 चालान किए गए। आंकड़ों के मुताबिक किसी भी महीने में चालानों की संख्या एक हजार से कम नहीं रही। इससे स्पष्ट है कि जांच के दौरान लगातार ऐसे चालक सामने आ रहे हैं, जो वैध लाइसेंस के बिना वाहन चला रहे हैं।लगातार चलाए जा रहे जांच अभियान-ट्रैफिक एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि वे वैध लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाएं और सड़क सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।