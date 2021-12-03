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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-15ए स्थित विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में शनिवार को 14वें श्री हरि अंतर-विद्यालयी विज्ञान-उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 35 से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा और नए विचारों का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में विज्ञान प्रश्नोत्तरी, टेड टॉक और तकनीकी कार्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने अपनी ज्ञान क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। टेड टॉक में मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया। तक्षशिला मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूसरे और एमवीएन अरावली हिल्स तीसरे स्थान पर रहे। डीएवी-37 को उत्कृष्टता पुरस्कार-1 मिला। रावल इंटरनेशनल स्कूल और मानसकृति स्कूल को उत्कृष्टता पुरस्कार-2 से सम्मानित किया गया।तकनीकी कार्य प्रतियोगिता में एमवीएन, सेक्टर-17 पहले स्थान पर रहा। सेंट एल्बन्स स्कूल ने दूसरा और विद्या निकेतन स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विज्ञान प्रश्नोत्तरी में भी एमवीएन, सेक्टर-17 ने पहला स्थान हासिल किया। होमर्टन स्कूल दूसरे और विद्या निकेतन स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद गुप्ता और लोहिया संस्थान समूह की निदेशक इंदिरा लोहिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।