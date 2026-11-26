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फरीदाबाद। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन, नगर निगम और शिक्षण संस्थानों में अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर कर्तव्यों के पालन का संकल्प लिया। जिला प्रशासन के कार्यक्रम में नगराधीश अंकित कुमार ने संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी। नगर निगम में भी कर्मचारियों ने जिम्मेदारी से कार्य करने की शपथ ली। वहीं, केएल मेहता दयानंद महिला कॉलेज में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया।