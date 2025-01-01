Faridabad News: अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना के साथ शहर में अहोई अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने दिनभर निर्जला उपवास रखकर अहोई माता की पूजा-अर्चना की और अपने बच्चों के सुखी जीवन की कामना की।सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो गई थीं। शाम होते ही सेक्टरों और आवासीय सोसाइटियों में महिलाओं ने एकत्र होकर पूजा की और अहोई माता की कथा सुनी। सेक्टर-2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 31 और 37 के अलावा रॉयल हेरिटेज, ओजोन, पुरी प्राणायाम, समर पाम, पुरी अमन विलास कोर्ट, आगमन सोसाइटी, पुरी लैवेंडर, पीयूष हाइट्स, ओमेक्स, एसआरएस रेजिडेंसी और एसआर पर्ल सहित कई आवासीय परिसरों में पर्व की रौनक देखने को मिली। कई जगह महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना की। महिलाओं में व्रत को लेकर खास उत्साह रहा।अहोई अष्टमी पर व्रत रखने वाली महिलाओं ने सुबह स्नान के बाद उपवास का संकल्प लिया। परंपरा के अनुसार, कुछ महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, जबकि कुछ ने फलाहार किया। पूजा के लिए घरों में अहोई माता और साही के बच्चों की आकृति बनाई गई। कई महिलाओं ने पूजा के लिए अहोई माता के कैलेंडर और चित्रों का भी इस्तेमाल किया।शाम को शुभ मुहूर्त में महिलाओं ने रोली, चावल, फूल, मिठाई और जल से अहोई माता की पूजा की। इसके बाद व्रत कथा सुनकर संतान की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली की कामना की। मान्यता के अनुसार, अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा करने से संतान पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। दिनभर उपवास रखने के बाद महिलाओं को तारों के निकलने का इंतजार रहा। शाम को आसमान में तारे दिखाई देने पर महिलाओं ने उन्हें जल से अर्घ्य दिया और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में व्रत का पारण किया। इस दौरान घरों में पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया गया। पर्व के चलते शहर के आवासीय परिसरों में धार्मिक और पारिवारिक माहौल बना रहा।हम पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अहोई माता से बच्चों की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। - राजेश्री, पीयूष हाइट्स सोसाइटीअहोई अष्टमी का व्रत हर मां के लिए बेहद खास होता है। यह पर्व मां और संतान के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। - महेंद्री शर्मा, पुरी लैवेंडर सोसाइटीव्रत को लेकर सुबह से ही घर में उत्साह रहता है। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। यह परंपरा हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है। - नेहा शर्मा, सेक्टर- 89बच्चों की खुशहाली और स्वस्थ जीवन की कामना से यह व्रत रखती हूं। दिनभर उपवास के बाद व्रत खोलते हैं तो मन को संतुष्टि मिलती है। - मंतेश सैनी, सेक्टर- 89