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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में बदलते मौसम और सुबह-शाम बढ़ती ठंड का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार और गले में दर्द की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों ऐसे मरीज बड़ी संख्या में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों की है। इसके अलावा बुजुर्ग भी बदलते मौसम की चपेट में आ रहे हैं।शहर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, सुबह के समय तापमान में और गिरावट महसूस होने से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और देर शाम ठंड बढ़ने के कारण खासकर बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। कई बच्चों में खांसी, नाक बहने, गले में खराश और बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं, मौसम में बदलाव के कारण कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है।बीके अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहित अग्रवाल ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े पहनकर रखें। ठंडे पानी के बजाय गुनगुने पानी का सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाकर रखना बेहद जरूरी है। उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। उन्होंने सलाह दी कि खांसी, जुकाम या बुखार की शिकायत होने पर लापरवाही न बरतें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से परामर्श लें।चिकित्सकों के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव और तापमान में गिरावट के दौरान वायरल संक्रमण की शिकायतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में बच्चों को सुबह-शाम ठंड से बचाना जरूरी है। साथ ही साफ-सफाई का ध्यान रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। खासकर छोटे बच्चों में बुखार और खांसी के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते उपचार कराना चाहिए।