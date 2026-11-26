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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। सर्दी बढ़ने के साथ ही नगर निगम ने जरूरतमंद और बेघर लोगों के लिए शहर में रैन बसेरे शुरू कर दिए हैं। शहर के सभी छह रैन बसेरों में ठहरने वालों को गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उन्हें सर्दी के मौसम में परेशानी न उठानी पड़े।नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर सभी रैन बसेरों की नियमित निगरानी की जा रही है। संबंधित नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। वे वहां उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई और ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निगम प्रशासन का प्रयास है कि ठंड के दौरान कोई भी जरूरतमंद खुले में रात बिताने को मजबूर न हो। रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साफ-सफाई और व्यवस्थाएं बेहतर रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने अधिकारियों को रैन बसेरों में पहुंचने वाले प्रत्येक जरूरतमंद को सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रात के समय भी व्यवस्थाओं की निगरानी जारी रखने को कहा है। निगम प्रशासन ने सर्दी में बेसहारा लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं।नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी रैन बसेरे शुरू कर दिए गए हैं। सभी में गर्म बिस्तर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। बता दें कि एनआईटी-एक तिकोना पार्क, डबुआ सब्जी मंडी और बल्लभगढ़ बस अड्डे के सामने रैन बसेरे संचालित हैं। इसके अलावा दिल्ली-आगरा हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे, सेक्टर-16ए जलघर डेल्टन केबल के पास और ओल्ड फरीदाबाद चौक पर भी रैन बसेरे चल रहे हैं। सेक्टर-14 के नशा मुक्ति केंद्र में भी रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है।