Faridabad News: परिचालकों की कमी से होडल-पलवल रूट की रात्रि ठहराव वाली बसें बंद
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:50 AM IST
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शाम के समय बस सेवा बंद होने से नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को हो रही परेशानी
लंबे समय तक करना पड़ता है दूसरी बसों का इंतजार
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा रोडवेज में परिचालकों की कमी का असर अब बस संचालन पर दिखाई देने लगा है। परिचालकों की कमी के चलते होडल-पलवल रूट पर चलने वाली रात्रि ठहराव वाली कई बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इससे इस रूट पर शाम के समय सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
डिपो के 22 परिचालकों को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। जिस वजह से अब डिपो में परिचालकों की कमी हो रही है। परिचालकों की कमी के चलते कई रूट पर चलने वाली बसों को बंद किया गया है। जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है।
ड्यूटी इंचार्ज जगदीश का कहना है कि परिचालकों की कमी को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही कौशल योजना के तहत परिचालकों की भर्ती होगी। इसके बाद सभी अस्थायी तौर पर बंद रूटों को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा।
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लंबे समय तक करना पड़ता है दूसरी बसों का इंतजार
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा रोडवेज में परिचालकों की कमी का असर अब बस संचालन पर दिखाई देने लगा है। परिचालकों की कमी के चलते होडल-पलवल रूट पर चलने वाली रात्रि ठहराव वाली कई बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इससे इस रूट पर शाम के समय सफर करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
डिपो के 22 परिचालकों को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। जिस वजह से अब डिपो में परिचालकों की कमी हो रही है। परिचालकों की कमी के चलते कई रूट पर चलने वाली बसों को बंद किया गया है। जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है।
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ड्यूटी इंचार्ज जगदीश का कहना है कि परिचालकों की कमी को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही कौशल योजना के तहत परिचालकों की भर्ती होगी। इसके बाद सभी अस्थायी तौर पर बंद रूटों को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा।
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