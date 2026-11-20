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- माइकल के बयान पर सामने आया था मुस्तफा मंडल का नाम, 20 कारतूस और तीन खाली खोल सहित पिस्तौल हुई थी बरामद- हथियार का स्रोत पता लगाने के लिए अदालत ने माना हिरासत में पूछताछ जरूरीअदालत से लोगो -संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। देसी पिस्तौल और 23 कारतूस सप्लाई करने के आरोपी नाइजीरियाई नागरिक मुस्तफा मंडल की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने कहा कि हथियार कहां से खरीदे गए थे, इसका पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।सेक्टर सेंट्रल थाना पुलिस ने दो अक्तूबर को शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना पर सहआरोपी योगेश सरूप को पकड़ा गया था। तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 20 कारतूस और तीन खाली खोल मिले थे। लाइसेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में योगेश ने बताया कि उसने पिस्तौल माइकल से खरीदी थी। पुलिस ने तीन अक्तूबर को माइकल को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि हथियार उसने मुस्तफा मंडल उर्फ रिक्की से खरीदा था।नाम केवल सहआरोपी के बयान के आधार पर आया-मुस्तफा ने अदालत में दलील दी कि उसका नाम केवल सहआरोपी के बयान के आधार पर आया है। उसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उसने कोई कमीशन भी नहीं लिया। उसने जांच में शामिल होने की बात कहते हुए अग्रिम जमानत मांगी। अदालत ने माना कि हथियार के स्रोत का पता लगाने और मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी का स्थायी पता नहीं है और उसका मौजूदा अस्थायी पता भी अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।