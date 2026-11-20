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फरीदाबाद। ग्रीन फील्ड कॉलोनी में एटीएम से पैसे निकालने गए बुजुर्ग का कार्ड बदलकर एक युवक ने पांच बार में 50 हजार रुपये निकाल लिए। आरोपी ने खाते से 10-10 हजार रुपये की पांच ट्रांजेक्शन कीं। पीड़ित रघुबीर शर्मा की शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रघुबीर शर्मा ने पुलिस को बताया कि 18 अक्तूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे वह गेट नंबर-10 स्थित एटीएम से पैसे निकालने गए थे। इसी दौरान पीछे खड़े एक युवक ने चालाकी से उनका एटीएम कार्ड बदल लिया। शक होने पर उन्होंने शोर मचाया और आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह मोटरसाइकिल से फरार हो गया। कार्ड बंद कराने से पहले ही आरोपी उनके खाते से 50 हजार रुपये निकाल चुका था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि बीएनएस की धारा 303(2) और 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है। संवाद

- ग्रीन फील्ड कॉलोनी में 18 अक्तूबर को हुई वारदात, एक महीने बाद दर्ज हुई प्राथमिकी