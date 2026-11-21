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केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी किया था हस्तक्षेप, डंपिंग यार्ड का प्रस्ताव रद्द करने का दिया था आश्वासनअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। अरावली पहाड़ी में भांखरी के क्षेत्र में नगर निगम की ओर से डंपिंग यार्ड बनाने के प्रस्ताव पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्टे लगा दिया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी इस मामले में रोक लगा चुका है। एनजीटी का आदेश आने के बाद भांखरी में डंपिंग यार्ड बनाने की योजना को लेकर चल रहे विवाद में एक और कानूनी मोड़ आ गया है।भांखरी में डंपिंग यार्ड बनाने के विरोध में सात अक्तूबर से ग्रामीणों के साथ सैनिक कॉलोनी, अचीवर्स सोसाइटी और आईपी एक्सटेंशन सोसाइटी के निवासी आंदोलन कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां डंपिंग यार्ड बनने से आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी होगी। विरोध के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। एक बार पुलिस ने अर्थमूवर मशीन की मदद से धरना स्थल पर लगाए गए टेंट को हटवा दिया था। इसके बावजूद लोगों का विरोध जारी रहा।मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी हस्तक्षेप किया था। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया था कि भांखरी में डंपिंग यार्ड नहीं बनाया जाएगा और 20 नवंबर तक वहां से कूड़ा भी हटवा दिया जाएगा। उन्होंने डंपिंग यार्ड के प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही थी। इसके बाद स्थानीय निवासी मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट ने भी डंपिंग यार्ड के निर्माण पर रोक लगा दी थी।अब सेव अरावली ट्रस्ट की ओर से एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता कैलाश बिधुड़ी ने बताया कि उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने भी डंपिंग यार्ड बनाने पर स्टे दे दिया है। इस तरह परियोजना के खिलाफ स्थानीय निवासियों को अदालत से दूसरी राहत मिली है।भांखरी डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीणों और आसपास की सोसाइटियों के निवासियों का विरोध करीब डेढ़ महीने से जारी है।