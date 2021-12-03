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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले में कराटे खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को संगठित मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनाइटेड कराटे एसोसिएशन ऑफ फरीदाबाद की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें विख्यात ठाकुर को अध्यक्ष, आशीष कुमार सेन को महासचिव और दिव्या को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एसोसिएशन हरियाणा की यूनाइटेड कराटे एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है।यह कराटे इंडिया ऑर्गनाइजेशन की जिला इकाई के रूप में कार्य करेगी। सेक्टर-19 स्थित डीडीकेएफ अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा खेल विभाग के निदेशक गौरव सोलंकी मुख्य अतिथि रहे। गौरव सोलंकी कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, मेहनत और निरंतर अभ्यास का महत्व बताया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान हंशी राजनेश चौधरी के मार्गदर्शन में एक विशेष कराटे प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। इसमें करीब 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया।शिविर में खिलाड़ियों को काता और कुमिते का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें कराटे की तकनीक, शारीरिक दक्षता और प्रतियोगिताओं की तैयारी की जानकारी मिली। नई कार्यकारिणी में भारत और यमुना को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कपिल को संयुक्त सचिव और काजल को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। एथलीट कमीशन में अरुण, प्रीति और सुजल को शामिल किया गया है। रेफरी कमीशन में आकाश ठाकुर, शिवम चंदीला और आशीष हैं।