Faridabad News: नवीन गुलिया होंगे फरीदाबाद के नए जिला शिक्षा अधिकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 06:20 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 06:20 PM IST
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- सोनीपत में जिला शिक्षा अधिकारी रहे गुलिया सोमवार को संभालेंगे कार्यभार
फरीदाबाद। जिला शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला का तबादला गुरुग्राम कर दिया गया है। उनकी जगह सोनीपत के डीईओ रहे नवीन गुलिया सोमवार को फरीदाबाद में कार्यभार संभालेंगे। उनके सामने जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और विभागीय कामकाज को गति देने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, अंशु सिंगला गुरुग्राम में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। संवाद
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फरीदाबाद। जिला शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला का तबादला गुरुग्राम कर दिया गया है। उनकी जगह सोनीपत के डीईओ रहे नवीन गुलिया सोमवार को फरीदाबाद में कार्यभार संभालेंगे। उनके सामने जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और विभागीय कामकाज को गति देने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, अंशु सिंगला गुरुग्राम में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। संवाद