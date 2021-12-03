फरीदाबाद। धीरज नगर में शराब ठेके के पास सो रहे सोनू नामक व्यक्ति की जेब से 200 रुपये निकालने की कोशिश के दौरान विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान आकाश के भाई विकास ने सोनू को पकड़ लिया जबकि आकाश ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस विकास की तलाश कर रही है। आकाश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला है और फिलहाल धीरज नगर में रह रहा था।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, एतमादपुर निवासी सोनू के बहनोई गुड्डू ने थाना पल्ला में शिकायत दी थी कि 24 नवंबर की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनके छोटे साले सोनू का शव धीरज नगर शराब ठेके के पास पड़ा है। सोनू के चेहरे पर चोट के निशान थे। शिकायत पर थाना पल्ला में हत्या की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में आकाश ने बताया कि 23/24 नवंबर की रात वह अपने भाई विकास के साथ दिल्ली के मीठापुर में शादी समारोह में वेटर का काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में दोनों शराब लेने के लिए धीरज नगर ठेके पर रुके। वहां सोनू सो रहा था। आरोप है कि आकाश ने उसकी जेब से 200 रुपये निकालने की कोशिश की। इसी दौरान सोनू की नींद खुल गई और हाथापाई हो गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि विकास ने सोनू को पकड़ लिया और आकाश ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। क्राइम ब्रांच ने 27 नवंबर को आकाश को गिरफ्तार किया। उसे शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले में विकास की तलाश कर रही है।