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Faridabad News: बोरवेल में गिरने से बच्ची की मौत के बाद नगर निगम ने हटवाया कब्जा

Mon, 09 Nov 2026 10:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:41 PM IST
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Municipal corporation removes encroachment following death of a girl who fell into a borewell
पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा भी मिला
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संवाद न्यूज एजेंसी

बल्लभगढ़। सिही गांव में चार साल की बच्ची नेहा की बोरवेल में गिरने से हुई मौत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम ने संबंधित जमीन से कब्जा हटवाकर वहां बाउंड्रीवॉल बनवाई है। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का मुआवजा भी मिला है।
हालांकि, निगम आयुक्त द्वारा गठित कमेटी अभी तक हादसे के जिम्मेदार अधिकारी का पता नहीं लगा सकी है। 27 सितंबर की शाम करीब 5:00 बजे नेहा खेलते समय नगर निगम की जमीन पर बने खुले बोरवेल में गिर गई थी। बच्ची के गिरने की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नेहा के शव को बाहर निकाला जा सका। परिजनों के अनुसार, शुरुआत में करीब दो घंटे तक बच्ची की सांसें चल रही थीं। इसके बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई थी। निगम का दावा है कि बोरवेल करीब 15 साल से बंद पड़ा था। यह बोरवेल खुल गया और इसमें गिरकर बच्ची की मौत हो गई।
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घटना के बाद नगर निगम ने जमीन पर किए गए कब्जे को हटवाया। वहां बाउंड्रीवॉल भी बनवा दी गई है। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी बच्चे या अन्य व्यक्ति को वहां पहुंचने से रोकना है। लोगों को भी इस जगह पर दोबारा कब्जा नहीं करने की हिदायत दी गई है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। मृतक नेहा के माता-पिता को अब यह मुआवजा मिल चुका है। निगमायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य अभियंता विवेक गिल की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। कमेटी अभी भी हादसे के जिम्मेदार का पता लगाने में जुटी है।
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