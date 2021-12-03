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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने फील्ड निरीक्षण तेज कर दिए हैं। निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने लगातार तीसरे दिन सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ट्रांसफर स्टेशनों और सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंटों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कूड़ा उठान और अपशिष्ट निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जहां कूड़ा जमा मिले, उसे तत्काल उठवाया जाए।निगम आयुक्त के लगातार फील्ड निरीक्षण के चलते सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान में सुधार देखने को मिल रहा है। रविवार को भी सभी जोन के अधिकारी फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था की निगरानी करते रहे। निगमायुक्त ने मौके पर खड़े होकर ट्रांसफर स्टेशनों से कूड़े का उठान करवाया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया। निगम आयुक्त ने एत्मादपुर, सेक्टर-37, डबुआ कॉलोनी और प्रतापगढ़ समेत विभिन्न ट्रांसफर स्टेशनों व सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंटों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में अपशिष्ट निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षमता बढ़ने से कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।वहीं, डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ स्थित ट्रांसफर स्टेशन की चारदीवारी के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि स्टेशन की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था बेहतर हो सके। निगमायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया किशहर की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए स्वीपिंग मशीनों से नियमित सफाई की जा रही है। साथ ही एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छिड़काव करने से मुकाबले धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है।