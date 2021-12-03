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Faridabad News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से मां-बेटी की मौत, पिता गंभीर

Sun, 15 Nov 2026 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:12 AM IST
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Mother and daughter killed after being hit by a car on the Delhi-Mumbai Expressway; father critically injured
अलीगढ़ के टप्पल से लौट रहा था परिवार, सेक्टर-2 कट के पास हुआ हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह घटना बल्लभगढ़ में सेक्टर-2 कट के पास हुई। परिवार अलीगढ़ के टप्पल से फरीदाबाद स्थित अपने घर लौट रहा था। नवादा के नजदीक जोगी बस्ती निवासी राजकुमार अपनी पत्नी अर्चना और बेटी अंजली के साथ बाइक पर थे। वापस लौटते समय उनकी बाइक को पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अर्चना और अंजली ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। राजकुमार को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि चालक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मां-बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घायल राजकुमार को तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में गहरा मातम पसरा हुआ है। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
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