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फरीदाबाद। सूरजकुंड में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाला मिलेट महोत्सव रद्द कर दिया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तावित इस तीन दिवसीय महोत्सव को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। महोत्सव को लेकर तैयारियां प्रस्तावित थीं, लेकिन अब निर्धारित तिथियों पर इसका आयोजन नहीं होगा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अपरिहार्य कारणों के चलते कार्यक्रम रद्द किया गया है। ब्यूरो