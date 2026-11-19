फरीदाबाद। फतेहपुर बिल्लौच गांव में घर के दरवाजे पर बैठे व्यक्ति पर पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों ने हमला कर दिया। मारपीट में उनका जबड़ा टूट गया। एक्स-रे और दंत चिकित्सक की रिपोर्ट में फ्रैक्चर की पुष्टि होने के बाद सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने 18 नवंबर को दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।गांव निवासी सुनील कुमार ने शिकायत में बताया कि नौ नवंबर की रात करीब आठ बजे वह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान पड़ोसी हितेश और तरुण ने उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों को आता देख दोनों मौके से भाग गए। इसके बाद वह शिकायत लेकर गांव की सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस उन्हें पहले थाने ले गई और फिर सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़ में मेडिकल कराया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में एक चोट दर्ज की गई थी। एक्स-रे और 18 नवंबर को मिली दंत चिकित्सक की राय में उनके जबड़े की हड्डी में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। इसके आधार पर पुलिस ने हितेश और तरुण के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।