फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक परिवार ने अस्पताल के शवगृह से एक महिला का शव बिना किसी को सूचित किए उठा लिया था। परिवार शव को लेकर फरीदाबाद से गाजियाबाद चला गया था।

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शवगृह के कर्मचारियों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। उन्हें पता चला कि एक महिला का शव शवगृह से गायब है। कर्मचारियों ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों को भी इस लापरवाही से अवगत कराया। फरीदाबाद पुलिस ने तत्काल परिवार से संपर्क साधा। पुलिस ने परिवार को फोन करके शव को वापस फरीदाबाद लाने के लिए कहा। लेकिन परिवार ने पुलिस की बात मानने से साफ इन्कार कर दिया। वे किसी भी कीमत पर शव को वापस लाने के लिए राजी नहीं थे।परिवार के इन्कार के बाद फरीदाबाद के पुलिसकर्मियों ने गाजियाबाद पुलिस से मदद मांगी। फरीदाबाद पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। गाजियाबाद की पुलिस तत्काल मृतका महिला के घर पहुंची। वहां पुलिस ने परिवार वालों को समझाया कि उनके इस कृत्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस की इस कड़ी समझाइश और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद ही परिवार शव वापस लाने को तैयार हुआ।परिवार बुजुर्ग महिला के शव को लेकर वापस फरीदाबाद आया। शव को दोबारा बीके नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया। मृतका महिला का नाम रामदुलारी बताया गया है। उनकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है।