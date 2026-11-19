विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। आरके क्रिकेट ग्राउंड में बृहस्पतिवार को खेले गए क्रिकेट मुकाबले में केएसके क्रिकेट एकेडमी ने आर्यावर्त यूनाइटेड को छह विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आर्यावर्त यूनाइटेड की टीम 35.1 ओवर में नौ विकेट पर 234 रन बनाई। आर्यावर्त यूनाइटेड की ओर से आकिब और गौरव रौतेला ने 57-57 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। केएसके की ओर से हर्ष कोली और मोहम्मद जिकरान ने दो-दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करते हुए केएसके क्रिकेट एकेडमी ने 27 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाकर मुकाबला जीता। टीम की जीत में पार्थ भड़ाना ने अहम भूमिका निभाते हुए 124 रन की शतकीय पारी खेली। मोहम्मद जिकरान ने 36 और अरिहंत भड़ाना ने 24 रन बनाए। आर्यावर्त यूनाइटेड की ओर से आकिब ने दो विकेट लिए। शतक लगाने वाले पार्थ भड़ाना मैन ऑफ द मैच बने।