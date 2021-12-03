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विजेता टीमें 27 से 29 नवंबर तक एमडीयू में होने वाले इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में लेंगी हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। फरीदाबाद-पलवल जोन के तीन दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल का सोमवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में केएल मेहता दयानंद महिला कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया।पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय कॉलेज दूसरे स्थान पर रहा। विजेता कॉलेज को 21 हजार रुपये और रनर-अप कॉलेज को 11 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली टीमें अब 27 से 29 नवंबर तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगी। 21 से 23 नवंबर तक राजकीय कन्या कॉलेज नचौली में आयोजित प्रतियोगिता में तीन दिनों में पांच स्टेज पर 45 प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। अंतिम दिन मुख्य मंच पर कव्वाली और हरियाणवी ग्रुप डांस की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। अलग-अलग मंचों पर क्विज, हिंदी और अंग्रेजी संभाषण सहित कई प्रतियोगिताएं हुईं। पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व प्रिंसिपल सुनिधि मुख्य अतिथि रहीं।हिंदी नाटक में केएल मेहता कॉलेज ने पहला, नेहरू कॉलेज ने दूसरा और नचौली कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया। मूक अभिनय में केएल मेहता कॉलेज प्रथम, राजकीय कन्या कॉलेज बल्लभगढ़ द्वितीय और खेड़ी गुजरान कॉलेज तृतीय रहा। स्किट में केएल मेहता कॉलेज पहले, सरस्वती कॉलेज पलवल दूसरे और नेहरू कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। मिमिक्री में भी केएल मेहता कॉलेज ने बाजी मारी। नेहरू कॉलेज दूसरे और खेड़ी गुजरान कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। हिंदी नाटक में नेहरू कॉलेज के सुनीत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और केएल मेहता कॉलेज की दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। संस्कृत नाटक में केएल मेहता कॉलेज प्रथम और नेहरू कॉलेज द्वितीय रहा। इसमें केएल मेहता कॉलेज की तिशिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।हरियाणवी ग्रुप डांस में राजकीय कन्या कॉलेज नचौली ने पहला, एसडी कॉलेज पलवल ने दूसरा और नेहरू कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुशील वर्मा ने आयोजन में सहयोग देने वाले स्टाफ, विद्यार्थियों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विजेता टीमें इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में जोन का प्रतिनिधित्व करेंगी। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर यूथ वेलफेयर डॉ. प्रताप राठी, ऑब्जर्वर डॉ. शमशेर अहलावत और डॉ. सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। विजेताओं को शील्ड और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। फेस्टिवल की ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी सीमा फोगाट रहीं।बातचीतहरियाणवी डांस इससे पहले किया नहीं था, पर पिछले 10 दिनों में बहुत मेहनत की और उसी का फल मिला है। - प्रिया, प्रतिभागीपता नहीं था कि कम अभ्यास में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करके खुशी हो रही है। - गुंजन, प्रतिभागी