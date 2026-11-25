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फरीदाबाद। अंतर-क्षेत्रीय युवा महोत्सव सृजनोत्सव में पांचवीं बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतने पर केएल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में जश्न मनाया गया। छात्राओं ने ढोल की थाप पर नृत्य कर खुशी जाहिर की। राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, नचौली में आयोजित युवा महोत्सव 2026-27 में कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन किया। 43 में से 39 प्रतियोगिताओं में भाग लेकर छात्राओं ने 16 में प्रथम, छह में द्वितीय और सात में तृतीय स्थान हासिल किया। महाविद्यालय को ओवरऑल ट्रॉफी के साथ प्रो. एसपी फोगाट मेमोरियल ट्रॉफी और 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिला। संस्कृत एकांकी में तिशिका और हिंदी एकांकी में दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। एमडीईएस अध्यक्ष डॉ. आनंद मेहता ने छात्राओं और प्राध्यापकों को बधाई दी। प्राचार्या डॉ. मीनू दुआ ने सफलता का श्रेय छात्राओं की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। संवाद

- ढोल की थाप पर थिरकीं छात्राएं, 21 हजार रुपये का नकद पुरस्कार भी मिला