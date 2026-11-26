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- सुमन रानी, पीजीटी गणित, राजकीय विद्यालय फतेहपुर चंदीला



बच्चों को केवल किताबों में लिखी बातें याद करने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सवाल पूछने, अपनी बात रखने और नई चीजें जानने के लिए प्रेरित करें। जब बच्चा किसी विषय को लेकर जिज्ञासा दिखाए तो उसे डांटने या चुप कराने के बजाय धैर्यपूर्वक समझाएं। शिक्षक कक्षा में ऐसा माहौल बनाएं, जहां बच्चे बिना झिझक अपनी शंकाएं रख सकें। छोटी-छोटी गतिविधियों, उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से पढ़ाई को रोचक बनाया जा सकता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विषय को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अभिभावक भी बच्चों के सवालों को महत्व दें और उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें, जिज्ञासा ही सीखने की पहली सीढ़ी है।