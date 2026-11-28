संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बल्लभगढ़ स्थित श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में एनटीपीसी की ओर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं ने भ्रष्टाचार के कारणों, समाज पर इसके प्रभाव और इसे समाप्त करने के उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।बीएससी लाइफ साइंस प्रथम वर्ष की कनिष्का ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। बीए प्रथम वर्ष की रिया दूसरे और बीसीए द्वितीय वर्ष की भारती तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं, बीसीए प्रथम वर्ष की अंजू को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्राचार्या रितिका गुप्ता ने विजेता छात्राओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्राओं में सामाजिक जागरूकता और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। छात्राओं ने अपने निबंधों में भ्रष्टाचार मुक्त भारत को देश के विकास, पारदर्शिता और मजबूत व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के चंद्रशेखर ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक भी मौजूद रहे।