Faridabad News: बल्लभगढ़ में रोजगार मेला आज, 100 से अधिक पदों पर होंगे साक्षात्कार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 05:06 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 05:06 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ में 26 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मंडल रोजगार कार्यालय की ओर से उपमंडल रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह नौ बजे से मेला लगेगा। इसमें क्षेत्र की सात से आठ निजी कंपनियां भाग लेंगी और 100 से अधिक रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेंगी।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मेले में माइक्रो मशीनस, टाटा स्ट्राइव, शिवालिक फैशन और शाही एल्पाइन एपेयरल्स सहित अन्य निजी नियोजक शामिल होंगे। कंपनियों में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई और डिप्लोमा धारक युवा भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। उपायुक्त ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से मेले में पहुंचने की अपील की। इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा की चार से पांच प्रतियां लेकर सुबह नौ बजे उपमंडल रोजगार कार्यालय बल्लभगढ़ पहुंचें।
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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ में 26 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मंडल रोजगार कार्यालय की ओर से उपमंडल रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह नौ बजे से मेला लगेगा। इसमें क्षेत्र की सात से आठ निजी कंपनियां भाग लेंगी और 100 से अधिक रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेंगी।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मेले में माइक्रो मशीनस, टाटा स्ट्राइव, शिवालिक फैशन और शाही एल्पाइन एपेयरल्स सहित अन्य निजी नियोजक शामिल होंगे। कंपनियों में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई और डिप्लोमा धारक युवा भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। उपायुक्त ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से मेले में पहुंचने की अपील की। इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा की चार से पांच प्रतियां लेकर सुबह नौ बजे उपमंडल रोजगार कार्यालय बल्लभगढ़ पहुंचें।
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