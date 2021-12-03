संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बदलते मौसम और सुबह-शाम बढ़ती ठंड का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। बीके नागरिक अस्पताल में पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक है।चिकित्सकों के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान खानपान में लापरवाही और ठंड से बचाव नहीं करने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीके अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहित अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में रोजाना करीब 50 मरीज उल्टी और दस्त की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। ठंड की शुरुआत में इस तरह की शिकायतें बढ़ने लगती हैं। कई लोग सुबह और शाम के समय पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं पहनते। इसके अलावा खानपान में सावधानी नहीं बरतने से भी पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पेट में दर्द या ऐंठन, बार-बार उल्टी आना, पतला दस्त होना, कमजोरी, थकान, मुंह सूखना और पेशाब कम आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। लगातार उल्टी-दस्त होने से शरीर में पानी और नमक की कमी हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में यह स्थिति गंभीर हो सकती है। चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर समय पर अस्पताल में उपचार कराएं।