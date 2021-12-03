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फरीदाबाद। हरियाणा कला परिषद के सहयोग से फोर्थ वाल प्रोडक्शंस संस्था की ओर से आयोजित तीन दिवसीय द्वितीय ज्योति संग स्मृति नाट्य उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कला प्रेमी अश्वनी की ओर से किया गया। उत्सव के पहले दिन ज्योति संग की ओर से लिखित दो कहानी उड़ने वाला घोड़ा और एक रात का दर्द कहानी पाठ आयोजित किया गया। रंगकर्मी अंकुश शर्मा ने दोनों कहानियों का पाठ किया। इसके माध्यम से दर्शकों को ज्योति संग की रचनात्मक संवेदना, कल्पनाशीलता और कहानी कहने की विशिष्ट शैली से रूबरू होने का अवसर मिला।

संवाद न्यूज एजेंसी