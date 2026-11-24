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- विद्यार्थियों की उपस्थिति और पात्रता का रिकॉर्ड नियमित रूप से करना होगा अपडेटसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यार्थियों का डाटा अधूरा है, उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। स्कूलों को छह दिसंबर तक पोर्टल पर सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करने का समय दिया गया है। इसके बाद रिकॉर्ड अधूरा रहने पर संबंधित विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि अटक सकती है। विभाग ने स्कूलों को स्पष्ट किया है कि पात्र विद्यार्थियों की जानकारी समय पर अपडेट करना जरूरी है। पहले भी रिकॉर्ड पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई स्कूलों में डाटा अधूरा है। अब निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है, ताकि किसी पात्र विद्यार्थी का नाम लाभार्थियों की सूची से न छूटे।उपस्थिति और पात्रता का रिकॉर्ड जरूरी-योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) और बीपीएल श्रेणी के पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करना जरूरी है। प्रोत्साहन राशि के लिए निर्धारित उपस्थिति का विवरण भी अनिवार्य है। स्कूलों को विद्यार्थियों की श्रेणी, पात्रता और उपस्थिति से संबंधित जानकारी की जांच करनी होगी।स्कूल स्तर पर तय होगी जिम्मेदारी-रिकॉर्ड पूरा कराने के लिए स्कूल मुखिया और कक्षा प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। स्कूलों को पहले अपने स्तर पर जानकारी की जांच करनी होगी। इसके बाद पोर्टल पर डाटा अपडेट किया जाएगा। जिला स्तर पर अधिकारियों को भी प्रक्रिया की निगरानी करने और लंबित रिकॉर्ड पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधूरी या गलत जानकारी के कारण पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।