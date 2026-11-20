अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। बल्लभगढ़ नागरिक अस्पताल में मां-बेटी के शवों को कूड़ा उठाने वाले वाहन से ले जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और फरीदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि मृतकों के साथ भी मानवीय गरिमा के अनुरूप व्यवहार किया जाना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद-21 का हवाला देते हुए आयोग ने शवों का सम्मानजनक रखरखाव और परिवहन अस्पतालों व प्रशासन की जिम्मेदारी बताया। इसके लिए 14 मई 2021 को जारी एडवाइजरी का भी उल्लेख किया गया है।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 14 नवंबर को डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई थी। महिला नगर निगम के नवादा कूड़ा डंपिंग यार्ड में काम करती थी। आरोप है कि अस्पताल ने परिजनों को शव ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद दोनों शवों को बीके अस्पताल की मोर्चरी तक कूड़ा उठाने वाले वाहन में ले जाया गया। 17 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने शुक्रवार को मामले का संज्ञान लिया। वहीं, स्वास्थ्य विभाग इस मामले में अपना पल्ला झाड़ चुका है।