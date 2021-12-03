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केशव भारद्वाजफरीदाबाद। शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम अब घरों से कचरा उठाने की व्यवस्था को डिजिटल निगरानी से जोड़ने जा रहा है। घर-घर कूड़ा उठाने वाली कंपनी ने नगर निगम प्रशासन से प्रॉपर्टी आईडी का डेटा प्राप्त कर लिया है। अब जल्द ही घरों पर स्कैनर लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके माध्यम से कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी प्रत्येक घर से कचरा लेने के बाद स्कैन करेंगे और नियमित कूड़ा देने वाले परिवारों का रिकॉर्ड तैयार होगा। जो घर एक सप्ताह तक कूड़ा नहीं देंगे, उन्हें नगर निगम की ओर से चालान भेजे जाएंगे।नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से घरों में कूड़ा जमा रखने के बजाय लोग निर्धारित वाहन को कचरा देने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही गलियों, सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी कई स्थानों पर घरेलू कचरा खुले में फेंकने के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। डिजिटल रिकॉर्ड के जरिये यह पता लगाया जा सकेगा कि किन घरों से नियमित कचरा उठाया जा रहा है और किन घरों से कूड़ा नहीं दिया जा रहा।नगर निगम की इस परियोजना के तहत शहर के दोनों जोन में घर-घर से कूड़ा उठाने और उसे कचरा प्रोसेसिंग साइट तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना का अनुबंध पांच साल के लिए होगा। शर्तों के अनुसार इसे अधिकतम दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा। निगम का उद्देश्य घरों से निकलने वाले कचरे का नियमित संग्रहण कर खुले स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या को कम करना है। उधर, नगर निगम के एनआईटी जोन के संयुक्त आयुक्त रणवीर सिंह ने बताया कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी के प्रबंधकों के साथ बैठक हो गई है। जल्द ही कूड़ा उठाने की व्यवस्था शुरू होने वाली है, एक सप्ताह तक जो लोग कूड़ा गाड़ी को अपना कूड़ा नहीं देंगे, उनका चालान किया जाएगा।712 टिपर और 195 ई-रिक्शा संभालेंगे जिम्मेदारीकूड़ा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोनों जोन में कुल 712 हल्के वाणिज्यिक वाहन और टिपर लगाए जाएंगे। इनके अलावा 195 ई-रिक्शा भी घरों से कचरा उठाने के लिए तैनात किए जाएंगे। कचरा एकत्रित करने के बाद इसे निर्धारित कचरा स्थानांतरण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए शहर में सात कचरा स्थानांतरण केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर स्थिर कचरा संपीडक (स्टेटिक कॉम्पैक्टर) की सुविधा भी होगी। यहां कचरे को व्यवस्थित करने के बाद प्रोसेसिंग साइट तक भेजा जाएगा। इससे कचरा परिवहन में वाहनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और शहर की सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।