Faridabad News: शहर के भूजल में यूरेनियम-नाइट्रेट की अधिकता, शिशुओं के लिए जानलेवा हो सकती है साबित

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पाली में नाइट्रेट तय सीमा से 5.7 गुना अधिक, बल्लभगढ़ और तिगांव में यूरेनियम की मात्रा भी मानक से ऊपरलंबे समय तक हानिकारक तत्वों के संपर्क में रहने से किडनी और तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ने का खतराराहुल राजफरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के भूजल में घुले जहरीले तत्व अब लोगों की सेहत पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2026 की रिपोर्ट में जिले के कई स्थानों से लिए गए पानी के नमूनों में नाइट्रेट, यूरेनियम, आयरन और मैंगनीज जैसे हानिकारक तत्व निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक मिले हैं। इस दूषित पानी का सेवन शिशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, वहीं लंबे समय तक हानिकारक तत्वों के संपर्क में रहने से किडनी और तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ने का खतरा रहता है। सबसे गंभीर स्थिति पाली की है, जहां नाइट्रेट 257 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है। यह 45 मिलीग्राम प्रति लीटर की निर्धारित सीमा से करीब 5.7 गुना अधिक है।रिपोर्ट के अनुसार बल्लभगढ़ में नाइट्रेट की मात्रा 126 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई है। वहीं, कबूलपुर में 90 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई। नाइट्रेट की अधिकता वाले पानी के सेवन से उनमें मेटहीमोग्लोबिनेमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा रहता है। इस बीमारी में रक्त की ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता प्रभावित होती है। गंभीर स्थिति में शिशु के होंठ और त्वचा नीले पड़ सकते हैं तथा सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है।बल्लभगढ़-तिगांव के भूजल में यूरेनियम की मात्रा अधिकभूजल में यूरेनियम की मौजूदगी ने भी चिंता बढ़ाई है। रिपोर्ट में बल्लभगढ़ में इसकी मात्रा 39.7 और तिगांव में 33.8 पीपीबी दर्ज की गई है, जबकि इसकी सीमा 30 पीपीबी है। यूरेनियम के लंबे समय तक अधिक संपर्क में रहने से किडनी की कार्यप्रणाली प्रभावित होने का जोखिम रहता है।जसाना में आयरन, ददसिया में मैंगनीज सीमा से अधिकरिपोर्ट में जसाना के भूजल नमूने में आयरन 3.881 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है, जबकि निर्धारित सीमा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है। वहीं, ददसिया में मैंगनीज 0.358 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा से अधिक है। लंबे समय तक मैंगनीज का अधिक सेवन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर है।तिगांव-काबूलपुर में पानी हुआ खारारिपोर्ट के अनुसार, सीकरी में भूजल की विद्युत चालकता सबसे अधिक 6735 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर दर्ज की गई है। यह 3000 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर की निर्धारित सीमा से दोगुने से भी अधिक है। वहीं, बल्लभगढ़ में विद्युत चालकता 4780, पाली में 4086 और तिगांव में 3962 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर दर्ज की गई। कबूलपुर में भी इसका स्तर 3192 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, तिगांव और कबूलपुर में भी भूजल की लवणता निर्धारित सीमा से अधिक है। विद्युत चालकता का बढ़ा हुआ स्तर पानी में घुले लवणों और आयनों की अधिकता को दर्शाता है।दूषित पानी पीने से बचेंजिला नागरिक अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ईशा के अनुसार, भूजल में नाइट्रेट, यूरेनियम और अन्य रासायनिक तत्वों की अधिकता लंबे समय तक सेवन करने पर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। खासतौर पर छह माह से कम उम्र के शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और किडनी रोगियों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। नाइट्रेट की अधिकता शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन सकती है, जबकि यूरेनियम का लंबे समय तक संपर्क किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।बॉक्स आइटम-शहर एक नजर में700 फीट से नीचे है बल्लभगढ़ में भूजल500 फीट से नीचे है एनआईटी में जलस्तर25 रेनीवेल हैं यमुना किनारे1700 ट्यूबवेल हैं शहर में450 एमएलडी पानी की जरूरत है330 एमएलडी पानी की सप्लाई हो पा रही है40 से अधिक कॉलोनियों में है पेयजल संकट