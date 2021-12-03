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अगले महीने से शुरू होगा कामसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर अंधेरे की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत श्रीराम पार्क में लगी हाईमास्ट लाइटों की मरम्मत कराई जाएगी। वहीं, एनआईटी क्षेत्र में लगी कुछ हाईमास्ट लाइटों की ऊंचाई बढ़ाने के साथ जरूरत के अनुसार उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। निगम की योजना पर अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है।शहर के कई पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में इनमें से कई खराब पड़ी हैं। वहीं, कुछ जगहों पर लाइटों की ऊंचाई कम होने के कारण पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसके चलते शाम और रात के समय लोगों को अंधेरे में आवाजाही करनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी पार्कों में सैर करने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को होती है।निगम की योजना के तहत श्रीराम पार्क की हाईमास्ट लाइटों को ठीक कराया जाएगा, ताकि पार्क के अंदर और आसपास पर्याप्त रोशनी हो सके। इसके अलावा एनआईटी क्षेत्र में उन स्थानों को चिह्नित किया जाएगा, जहां रोशनी की अधिक जरूरत है। वहां मौजूदा लाइटों को शिफ्ट किया जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से लाइट का दायरा भी बढ़ेगा और अधिक क्षेत्र में रोशनी पहुंच सकेगी।नगर निगम के कार्यकारी अभियंता अजय पंघाल ने बताया कि योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अंधेरे की समस्या को दूर करना है।