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फरीदाबाद। दशहरा ग्राउंड पर रविवार को खेले गए मुकाबले में हरियाणा वॉरियर्स ने फ्यूगो को 10 विकेट से हराया। टॉस जीतकर हरियाणा वॉरियर्स ने पहले गेंदबाजी चुनी। फ्यूगो की टीम 14.3 ओवर में 136 रन पर सिमट गई। कृष्णा ने 32, सूरज ने 28 और विशाल ने 19 रन बनाए। हरियाणा वॉरियर्स की ओर से कुणाल चंद्रवंशी ने तीन, जबकि विरेन और अजय ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा वॉरियर्स ने 11.3 ओवर में बिना विकेट गंवाए 142 रन बनाकर जीत दर्ज की। करन ने नाबाद 68 और सनी शर्मा ने नाबाद 65 रन बनाए। करन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद