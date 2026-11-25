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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मध्य प्रदेश में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में हरियाणा की अंडर-14 बालिका टीम ने गुजरात को 2-1 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। मुकाबले में हरियाणा की खिलाड़ियों ने शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। निर्णायक युगल मुकाबले में मिशिका और ज्योति की जोड़ी ने टीम को जीत दिलाई।पहले एकल मुकाबले में हरियाणा की काव्या को गुजरात की खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इससे टीम शुरुआती बढ़त नहीं बना सकी। इसके बाद दूसरे एकल मुकाबले में सान्वी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टीम का स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक युगल मुकाबले में मिशिका और ज्योति की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और खेल का प्रदर्शन करते हुए गुजरात की जोड़ी को शिकस्त दी। इस जीत के साथ हरियाणा ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर अगले दौर में प्रवेश किया।खिलाड़ियों ने सात दिन के प्रशिक्षण शिविर-प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले हरियाणा की खिलाड़ियों ने सात दिन के प्रशिक्षण शिविर में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। इस दौरान जिले के कोच और खेल अधिकारियों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। शिविर के बाद टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश पहुंची। वहीं, हरियाणा की अंडर-14 बालक टीम भी मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। टीम आगामी दिनों में प्रतियोगिता के मुकाबलों में हिस्सा लेगी। खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।