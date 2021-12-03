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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। अतिथि अध्यापक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेशस्तरीय बैठक रविवार को ब्राह्मण धर्मशाला, जींद में आयोजित हुई। इसमें प्रदेशभर के जिला व ब्लॉक प्रधानों सहित पदाधिकारियों ने अतिथि अध्यापकों की मांगों और आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में 24 नवंबर को प्रदेशभर में तानाशाही दिवस मनाने और विधायकों को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि 26 अक्तूबर को ऊर्जा मंत्री अनिल विज के आश्वासन पर न्याय यात्रा स्थगित की गई थी। इसके बाद दो नवंबर को मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन अतिथि अध्यापकों के खिलाफ जारी स्पीकिंग ऑर्डर वापस लेने पर सहमति नहीं बनी। इससे अध्यापकों में रोष है।प्रदेश महासचिव और फरीदाबाद के शिक्षक रघु वत्स ने कहा कि सरकार चुनावी घोषणा पत्र में नियमित करने का वादा करती है, लेकिन न्यायालय के आदेश लागू करने से पीछे हट रही है। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण धारशूल ने कहा कि 21 वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाए। मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता रणवीर सुहाग ने की।