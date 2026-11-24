संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। एनकेसीए ग्राउंड पर खेले गए क्रिकेट मुकाबले में जीसीआईएस क्रिकेट एकेडमी ने हरियाणा हरिकेन को 142 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीसीआईएस ने 35 ओवर में नौ विकेट पर 258 रन बनाए। आयुष मिश्रा ने 87 रन की शानदार पारी खेली। शिवांश कुशवाहा ने 36 और तनिष्क ने 28 रन का योगदान दिया। हरियाणा हरिकेन की ओर से यश वर्धन, शिवांश कुशवाहा और कृतेश एस ने दो-दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा हरिकेन की टीम 23.5 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। शिवांश कुशवाहा ने 36 रन बनाए। जीसीआईएस की ओर से पीयूष ने दो रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जय शर्मा ने 12 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। शानदार प्रदर्शन के लिए 87 रन बनाने और एक विकेट लेने वाले आयुष मिश्रा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।