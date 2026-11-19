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फरीदाबाद। पूजा का पति बताकर फोन करने वाले व्यक्ति ने एमबीबीएस छात्र निखिल बिंदल से 1,04,991 रुपये ठग लिए। जवाहर कॉलोनी निवासी निखिल ने पुलिस को बताया कि नौ नवंबर को आरोपी ने दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर 25 हजार रुपये भेजने का मैसेज किया। साथ ही उतनी ही रकम दूसरे नंबर पर भेजने को कहा। रकम खाते में नहीं आई तो आरोपी ने 24 घंटे में क्रेडिट कार्ड से भुगतान आने का झांसा दिया। इसके बाद अलग-अलग ट्रांजेक्शन कराकर कुल 1,04,991 रुपये ठग लिए। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने 18 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद