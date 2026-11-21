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फोटो-अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शेयर बाजार में निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 34 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते की व्यवस्था कराई थी। इसके बदले उसे 60 हजार रुपये मिले थे।पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर 2026 को साइबर क्राइम वेस्ट थाना में शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि साइबर ठगों ने उसे शेयर बाजार में निवेश कर अधिक लाभ कमाने का लालच दिया था। उनके झांसे में आकर उसने करीब 34 लाख रुपये निवेश कर दिए। बाद में उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान साइबर क्राइम वेस्ट थाना पुलिस टीम ने 21 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान 35 वर्षीय सूरज निवासी पीपल पडाव, मालधन, आनंद नगर, जिला नैनीताल (उत्तराखंड) के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि सूरज ने ठगी की रकम के लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया गया बैंक खाता साइबर अपराधियों तक पहुंचाया था। उसने बैंक खाताधारक की ठगों से मुलाकात भी कराई थी। इस काम के बदले उसे 60 हजार रुपये मिले थे।बैंक खाते के जरिये की ठगी-साइबर ठगों ने पीड़ित को शेयर बाजार में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया था। उसने करीब 34 लाख रुपये उनके बताए तरीके से निवेश कर दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर पुलिस से शिकायत की।अन्य आरोपियों की तलाश-पुलिस प्रवक्ता संदीप के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सूरज से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ठगी में इस्तेमाल बैंक खाते और उससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।